Hans van Breukelen: 'Alle informatie die ik geef is al teveel'

'Weet je, ik heb sinds het vertrek van Danny Blind zo veel namen en combinaties gehoord, dat ik er maar niet op inga. Alles wat ik zeg, is te veel,' laat de Technisch Directeur van de KNVB weten in gesprek met VI.

'We zijn druk bezig, dat is het,' aldus Van Breukelen die voor 1 mei een nieuwe naam wil hebben aangesteld bij Oranje. 'Het is allemaal niet zo ingewikkeld, ik moet zorgen dat we de beste krijgen.'

Het duo Henk Ten Cate & Ruud Gullit zou als ideaalbeeld in positie zijn om de rol te kunnen vervullen binnen Oranje.

