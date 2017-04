Juve spits Higuain twijfelt nu en weet niet of de 3-0 overwinning uit het heenduel voldoende is om de Catalaanse grootmacht uit te schakelen. Iedereen heeft de wedstrijd tegen PSG nog vers op het netvlies staan, waar na een 4-0 zege in het heenduel een 1-6 slachtpartij volgde in het returnduel.

'Ik weet niet of onze 3-0 voorsprong genoeg is. We moeten vechten in Camp Nou, net zoals we in Turijn hebben gedaan,' laat de spits weten op de officiele clubwebsite van Juventus. 'Barcelona heeft tegen PSG laten zien dat ze tot alles in staat zijn en een stunt niet uitgesloten is. We moeten dus op onze hoede zijn. We moeten proberen mogelijkheden te creëren om zo een keer te scoren. We zullen er alles aan doen om de volgende ronde veilig te stellen.'

Reageer op Higuain: Iedereen weet dat FC Barcelona in staat is om het te doen