Van Hanagem: Feyenoord moet pijlen richten op oud duo Boëtius en Clasie

Terwijl de Rotterdammers zich volledig focussen op het binnenhalen van de zo gewenste landstitel, denkt Van Hanegem alvast een paar stappen verder en kijkt hij over dit seizoen heen. Feyenoord kan aankomende zomer een flinke slag slaan op de transfermarkt als het aan hem ligt, vooral met het oog op Champions League voetbal.

'Ook terwijl de strijd om de titel nog niet beslist is, moet er al gedacht worden aan volgend seizoen. Op de reservebank van de koploper zit heel erg weinig kwaliteit. Dat is jammer, want een paar van die gasten hebben wel miljoenen gekost,' schrijft De Kromme in zijn wekelijkse column.

'Er moet sowieso een buitenspeler bij. Dan zou ik denken aan Jean-Paul Boëtius, die bij Racing Genk laat zien dat hij nog altijd een speler is met bijzondere kwaliteiten. Eerder riep ik in deze column al dat het huren van Jordy Clasie een meesterzet zou zijn, al is dat misschien niet zo eenvoudig.'

Feyenoord staat nog steeds bovenaan, maar het verschil met achtervolger Ajax is slechts 1 punt. Van Hanagem merkt dat de thuishaven zich zorgen begint te maken, 'Dat proef ik nu wel. Ze stralen voortdurend een soort wanhoop uit. Redden we het wel? Kunnen we winnen van Vitesse en Excelsior? Ik vind dat de borst best een beetje vooruit mag.'

