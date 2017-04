VVV trainer Maurice Steijn toe aan nieuwe uitdaging

Voor VVV is het volgend seizoen uitkomen in de Eredivisie, het hoogste niveau in het Nederlands voetbal. Huidig VVV trainer Maurice Steijn heeft nog een doorlopend contract tot 2018, maar de club is bezig hem langer te binden. Zelf liet Maurice Steijn weten dat er achter de schermen al gesprekken gaande zijn.

'k heb op dit moment de intentie om te blijven, anders ga je het daar ook niet over hebben met elkaar. Maar ik sta ook open voor een andere mooie uitdaging als die voorbijkomt. Daarover ben ik heel open richting de club.'

