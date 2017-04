PSV fans verafschuwen 23 april, 'Duel tegen Ajax gaat nergens meer om'

Het gehele seizoen werd er naar dit duel uitgekeken, maar PSV heeft zichzelf nagenoegen al voor alles uitgeschakeld dit seizoen. Zo ook het duel tegen Ajax waar eigenlijk niks meer op het programma staat. Van Ginkel liet weten: 'Het is nooit het einde, maar na het duel met ADO lijkt het nu wel zo.'

Vele PSV spelers moeten zich zien op te laden voor het duel tegen Ajax van komende zondag, iets wat wellicht nog veel moeite gaat kosten. 'Het is een wedstrijd waar veel prestige bij komt kijken. Wij moeten die wedstrijd gewoon winnen, voor ons gevoel en vertrouwen”, aldus Luuk de Jong, die bijval krijgt van zijn broer Siem. "Ajax is een wedstrijd op zich. Ik denk dat iedereen daar wel honderd procent voor gemotiveerd is.'

