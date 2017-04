Chelsea heeft geen team voor de titel, wel een coach

En om nu te spreken van een kampioenselftal is wel erg raar eigenlijk. Toch lijkt het dat Chelsea nu weer helder nadenkt en dat het zich realiseert dat ze nog maar 4 punten boven nummer 2 Tottenham staan.

Tottenham speelt de laatste weken gewoonweg beter, Dele Alli knalt er een dozijn aan mooie ballen in, Son is goed op schot en Eriksen mag zich de assistskoning van de Premier League noemen, Harry Kane mag ook niet vergeten worden. Maar dat soort spelers heeft Chelsea niet, die moeten het hebben van een speler met soms agressieproblemen in de aanval, een uitgerangeerde speler die op het WK in 2014 helemaal werd gedold door 11 Duitsers en een keeper die ook niet elke week goed staat te keepen.

Keepers als Begovic liggen mij veel beter, een niet al te goede keeper die wel gewoon belangrijke ballen tegenhoudt. Courtois is meer een topkeeper die soms blundert. Er mist gewoon een kern zoals ik net opnoemde bij Tottenham Hotspur.

Alleen over de coach Conte ben ik erg te spreken de laatste tijd, hij heeft zich aardig in de spotlights van de League gezet nadat ze werden afgedroogd door Arsenal. Toen kwam de gouden periode en leek de club af te gaan op het kampioenschap, iets wat nu opeens weer verpest kan worden door een andere club uit Londen.

Maar goed, Tottenham weet geen raad met het kampioen worden, aangezien ze het vorig seizoen ook goed lieten liggen, ik verwacht dat dit seizoen precies weer.

Chelsea wordt nipt kampioen en volgend seizoen zijn er 5 nieuwe namen in de basis.

