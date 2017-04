Deulofeu kan terugkeren bij Barcelona

Deulofeu werd door een mindere periode bij Everton uitgeleend aan AC Milan. Daar staat hij inmiddels weer dusdanig in de spotlights dat het voor FC Barcelona ook logisch is om de opties over de terugkoopclausule te gaan bekijken. Want de jonge Spanjaard stond al een tijdje op het veld voor FC Barcelona, totdat er een einde aan werd gemaakt door wisselvallige prestaties.

Barcelona is echter de laatste seizoenen aardig aan het terugkopen met bijvoorbeeld de jonge Denis Suárez en zo wordt ook Jonathan Dos Santos genoemd om mogelijk terug te keren in Camp Nou.

Deulofeu moet ergens tussen de 12 en 24 miljoen euro opleveren voor Everton.

