FOTO: Spelers Borussia Dortmund betuigen steun aan Bartra met shirt

Maar na afloop ging het niet over de gewonnen wedstrijd, maar over de gebeurtenis eerder deze week. De aanslag op de spelersbus afgelopen dinsdag voor het Champions League duel tegen AS Monaco hakte erin bij de spelersgroep.

Spelers Bartra raakte gewond aan zijn hand na de aanslag en is vier weken uit de roulatie, na afloop van het competitieduel werd Bartra door zijn medespelers geeerd en kon hij steun verwachten.... Mooi gebaar!

