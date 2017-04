COLUMN: Coolsingel niet opgewassen tegen geweld Feyenoord

De Coolsingel kon vorige week al proeven aan de topdrukte richting de landstitel van de Eredivisie, waar de marathon al aardig wat barsten heeft gegeven op de Coolsingel. 'Vorige week is er gezien wat er gebeurd wanneer de Coolsingel tot de nok toe gevuld is, de drukte is het oude stadscentrum niet meer gewend. We zien dat het bouwwerk al scheuren vertoond en al rustig uit zijn voegen begint te geraken, dat was wel te verwachten.'

Over een aantal weken moet de huldiging van Feyenoord (zoals het er nu naar uitziet) plaatsvinden op de Coolsingel, na 18 jaar verwachten de fans eindelijk een huldiging. 'We weten dat de fans door het dolle zullen zijn wanneer Feyenoord daadwerkelijk de landstitel in de wacht weet te slepen, maar we houden ons hart vast wanneer er zoveel mensen naar de Coolsingel komen.'

De gemeente Rotterdam is druk in de weer om een andere plek te vinden om Feyenoord eventueel te huldigen wanneer het kampioen wordt. 'De makkelijkste oplossing zou zijn om gewoon een rondvaart te doen, Rotterdam beschikt over een aantal grachten en dat houdt de mensen ook gewoon thuis. Het enige nadeel is dan alleen dat het hele feestje in het water zou kan vallen.........'

