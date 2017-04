Transfer Davinson Sánchez kan Ajax dikke portemonnee opleveren

Afgelopen zomer betaalde Ajax een slordige 5 miljoen euro om Sanchez van Atlético Nacional over te nemen, maar dat bedrag heeft Ajax al dubbel en dik terugverdiend wanneer hij weer vertrekt uit Amsterdam.

'Hij is een klasse apart, een beul van een verdediger, krachtig maar ook nog razendsnel,' laat Gullit weten in zijn column in De Telegraaf. 'Het gevaar van een snel vertrek op de loer, zeker nu Sánchez zich zo nadrukkelijk manifesteert in de Europese etalage.'

'Reken er maar op dat zaakwaarnemers gaan leuren met zo'n jongen. Wellicht levert hij je een mooi bedrag op, maar zo'n transfer verzwakt Ajax op sportief gebied. Dat maakt een vertrek extra zuur. Vooral omdat Ajax zulke spelers niet opleidt en ze in de scouting over het hoofd worden gezien,' besluit Gullit.

