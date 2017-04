Denen Jørgensen en Dolberg zijn niet te vergelijken

De clubtopscorer van Feyenoord is hersteld van zijn blessure, de Deen met al 19 doelpunten dit seizoen is van onschatbare waarde voor de Rotterdammers. 'Nicolai is fit en oogt weer sterk. Het elftal heeft hem echt nodig. Het is een sterke gozer die als spits in mijn ogen echt compleet is,' liet ploeggenoot Bottegin weten in gesprek met De Telegraaf.

'Hij denkt aan het team en weet waar de ruimtes liggen achter de defensie en zoekt die op.' De vergelijking tussen Dolberg en Jorgensen is dan volgens ploeggenoot Botteghin dan ook niet te maken, 'Hij is niet te vergelijken met Dolberg. Nicolai straalt ervaring en slimheid uit. Hij heeft niet voor niks voor Kopenhagen en in de Bundesliga gespeeld. Daarnaast is hij vaste keus in de nationale ploeg van Denenmarken.'

