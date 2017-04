Voor trainer V.d Brom straalde AZ vertrouwen uit, en dat met de bekerfinale in zicht. 'Ik vond ons heel goed. Een goed team, zoals je dat graag ziet als trainer. Veel energie, agressief, veel kansen gecreëerd. We waren de baas hier, ik ben heel tevreden,' aldus de AZ trainer na afloop tegenover FOX Sports.

'Het is een bevestiging voor de jongens. Energie in een wedstrijd leggen en agressief zijn, dat is de basis. Als je dat elke wedstrijd meeneemt, zie je hoe goed we kunnen voetballen. Dan is dit een mooie opmaat naar die dertigste,' blikt V.d Brom vast stiekem vooruit naar de bekerfinale tegen Vitesse van 30 april.

'Je merkt dat het overal gaat spelen. Bij mij, bij de spelers en de supporters. Als een spelersgroep heb je zulke wedstrijden nodig om met een nog beter gevoel af te reizen naar De Kuip.' Mocht AZ winnen, dan is het automatisch geplaatst voor de groepsfase van de Europa League volgend seizoen.

Heracles Almelo coach Stegeman maakte met zijn elftal geen enkel moment aanspraak op de overwinning. 'We mogen blij zijn dat het uiteindelijk 1-2 is geworden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen enkele keer het gevoel had dat we lekker in de wedstrijd zaten. Als ik realistisch ben was AZ te goed voor ons, wij waren niet goed genoeg.'

'We waren niet bij machte om het AZ moeilijk te maken. Soms is een tegenstander gewoon beter, dan moet je een hand geven en op naar de volgende wedstrijd,' aldus Stegeman tegenover FOX Sports.

De play off plaats heeft Heracles niet meer helemaal in eigen hand en zal de laatste 3 duels van het seizoen alles of niets mogen gaan spelen en hopen dat de concurrentie punten laat liggen.

Reageer op AZ wint van Heracles: 'De manier waarop doet me goed'