Dost blijft HOT in Portugal en scoort zijn 28e van het seizoen

De spits van Oranje tikt hiermee bijna de 30 goals per seizoen aan, meer dan wie dan ook ooit in de Portugese competitie heeft gedaan. Grote namen als Falcao en Martinez kwamen niet eens zover als dat Dost nu is in de Portugese Liga.

Vorige week tegen Boavista wist de Nederlander driemaal te scoren, gisterenavond bleef het bij de ene treffer en dus zijn 28e van het seizoen. Het doelpunt van vrijdagavond was zijn officieel 30e goal in dienst van het Portugese Sporting, maar pas zijn 28e competitietreffer.

Het lijkt erop dat Dost de meest succesvolle spits ooit gaat worden in Portugal, waar Jonas van Benfica vorig seizoen 32 doelpunten wist te maken lijkt Dost dat te gaan overtreffen. Dost heeft daar nog 5 competitieduels de tijd voor om over de 30 grens dit seizoen heen te gaan.

Meeste goals 2016/17 (hoogste niveau top-25 UEFA):

29 - Cavani

28 - BAS DOST (+1)

27 - Messi

26 - Lewandowski

25 - Aubameyang — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) 14 april 2017

