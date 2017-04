De koploper van de Eredivisie heeft nog maar slechts 1 punt voorsprong op achtervolger Ajax. Aankomende zondag staat de 31e speelronde op het programma in de Eredivisie, koploper Feyenoord ontvangt de Domstedelingen in de eigen Rotterdamse Kuip.

Als het aan Ajax huurling Richairo Zivkovic ligt, wil Utrecht een handje helpen in de titelrace. 'Ik was deze week bij Ajax-Schalke 04. Daar heb ik wat jongens gesproken. Er zijn genoeg jongens van Ajax geweest die me hebben gevraagd om voor hen te winnen van Feyenoord,' laat hij weten in gesprek met De Telegraaf.

'In de eerste plaats is het voor ons natuurlijk gewoon een wedstrijd die we willen winnen om vierde te worden. En ten tweede hopen we het kampioensfeestje van Feyenoord te verstoren.'

Reageer op Zivkovic wil Ajax vreugde zien: Wij gaan Feyenoord pijn doen