Arias heeft Engeland, Duitsland of Spanje in het hoofd als volgende bestemming

De Colombiaan speelt al sinds 2013 bij PSV en heeft nog een doorlopend contract tot medio 2019, maar zijn vertrekwens is uitgesproken. Naar eigen zeggen is de back toe aan een nieuw avontuur en wil hij de Eredivisie na dit seizoen achter zich laten.

'Mijn zaakwaarnemer weet dat ik naar Duitsland, Engeland of Spanje wil,' laat Arias weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad. 'Hij is daarmee bezig. Ik hoop dat er in de zomer zo snel mogelijk duidelijkheid is.'

Mocht er de komende zomer nu geen club komen naar zijn wens, dan heeft de Colombiaan er geen moeite mee om nog een jaartje langer bij PSV zijn contract uit te dienen. 'Er moet wel voldoende perspectief zijn op speelminuten. Dan liever een kleinere club. Maar als er niks komt, dan blijf ik met alle liefde hier.'

