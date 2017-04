COLUMN: Ajax moet spelers tevreden houden met 4-5-1

Donny van de Beek liet weer een sterk optreden zien tegen Schalke 04, heel Ajax was in vorm maar Van de Beek had een ijzersterk optreden met als hoogte- en dieptepunt de bal op de lat vanuit een schitterende volley.

Het is dan ook zaak nu dat Ajax hem meer minuten laat maken, hetzelfde met Abdelhak Nouri. Met zo'n overvol middenveld moet je misschien wel 4-5-1 gaan spelen af en toe, anders krijg je dus boze gezichten zoals de afgelopen zomer met Riedewald, El Ghazi en Bazoer. Nu hebben we dat een klein beetje met Nouri, die het jammer vindt dat hij nog maar 90 minuten heeft gespeeld. Ajax moet ervoor zorgen dat Nouri, Van de Beek en eigenlijk ook Tete zoveel mogelijk minuten gaan maken. Van de Beek is over 2 jaar goud geld waard.

Als je dus 4-5-1 gaat spelen, kun je spelen met 2 aanvallende middenvelders en 2 neutrale spelers, terwijl er ook eentje helemaal dichtbij de verdediging kan blijven. Dan geef je dus Riedewald, Klaassen, Ziyech, Nouri én Van de Beek en mooie kans. Ajax kan dan goede passes geven - vooral van de kunstenaar Hakim Ziyech - op Kasper Dolberg. Ajax moet meer uit het middenveld gaan spelen, De buitenspelers zijn niet effectief genoeg.

