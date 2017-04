Leemans zorgt met twee treffers voor promotie VVV naar Eredivisie

VVV had de grootste moeite met RKC, en wist pas net voor rust door middel van een strafschop op voorsprong te komen tegen de Waalwijkers. Het meegereisde publiek uit Venlo kon in de rust al een klein feestje bouwen, waar men dacht dat het al was gepromoveerd.

Na rust waren de rollen echter omgedraaid en kreeg RKC een strafschop, Voskamp schoot de 11 meter trap binnen en zette RKC weer naast VVV en verstoorde het feestje op de tribune bij de Venlonaren.

Waar het duel na een uur spelen noodzakelijk werd stilgelegd, moesten RKC-doelman Tamati Williams en VVV'er Torino Hunter per brancard het veld verlaten. Het leek tot de laatste minuut op een remise uit te lopen, maar opnieuw was daar Leemans. Uit een vrije trap zorgde hij voor de 1-2 en dus de promotie van VVV naar de Eredivisie.

