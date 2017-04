Utrecht trainer Ten Hag: 'Vol voor de winst tegen Feyenoord'

Zondag kan het tegen Feyenoord een grote rol van betekenis spelen wanneer het aankomet in de titelstrijd. FC Utrecht wil de vierde plek in de Eredivisie graag behouden, en wil dus ook van Feyenoord winnen aankomende zondag. Mocht dat het geval zijn, dan zijn de Rotterdammers voor de eerste keer de koppositie kwijt in de Eredivisie.

'En dus moeten we altijd voor de winst gaan, ook in De Kuip, Dat zit in ons systeem. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar wij voegen de daad ook bij het woord. Dit is een examen. We krijgen de kans ons te meten met de absolute top. En onder heerlijke omstandigheden; de spotlights staan op deze wedstrijd gericht, in De Kuip zal niet één stoeltje meer vrij zijn,' aldus Ten Hag.

'Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat we spelen tegen Feyenoord. Anderzijds komt het door onze prestaties. Wij gaan absoluut niet met de Olympische gedachte, meedoen is belangrijker dan winnen, naar De Kuip. We zullen ontzettend goed moeten zijn, en dat zullen we tot en met de allerlaatste tel vol moeten houden.' Ten Hag vindt het mooi dat het duel zo onder de loep wordt gehouden.

'Of Feyenoord in de titelrace gaat struikelen over ons, is een vraag die deze week velen bezighoudt. Prachtig toch?'

