Oud Ajax spits Milik krijgt uitzwaaimoment tegen SC Heerenveen

De afgelopen twee seizoenen was Milik voor Ajax uiterst belangrijk, in 52 officiele duels wist hij 33 keer het net te vinden. Een transfer naar het Italiaanse Napoli was zijn verdienste, waar hij in het begin van het seizoen direct zwaar geblesseerd raakte.

Zondag in het thuisduel tegen SC Heerenveen mag Milik afscheid nemen van het thuispubliek van Ajax, de Arena waar hij twee seizoenen heeft mogen schitteren.

