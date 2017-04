Klaassen, Younes en V.d Beek in UEFA team van de week

De score had veel hoger kunnen uitvallen voor de Amsterdammers, ware het niet dat doelman Fährmann keer op keer een sta in de weg was. De UEFA besloot door het duel van Ajax en Schalke maarliefst vier namen op te nemen in de UEFA team van de week moment.

Ajacieden Klaassen, Younes en V.d Beek mogen hun opwachtig maken, terwijl Schalke doelman Fährmann ook een plekje heeft verdiend na zijn reddingen tegen Ajax. Oud PSV-er Marcelo was bij Besiktas geselecteerd, terwijl oud Feyenoorder Guidetti van Celta de Vigo ook een plekje verdiende.

