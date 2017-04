De derde plek is dan ook flink balen voor PSV en aanvoerder Luuk de Jong. Op papier is het nog mogelijk dat PSV een tweede plek behaald, maar dan moet wel alles meezitten. Luuk kwam dit seizoen pas tot 8 treffers in 30 duels, iets wat de afgelopen twee seizoenen wel anders was.

Afgelopen weekend moest de aanvaller in de rust al achterblijven in het duel met Willem II, Cocu was niet tevreden over hem. 'Ik probeer gewoon weer mijn trainingen op te pakken. Uiteindelijk waren het twee wedstrijden kort op elkaar.' Aldus Luuk de Jong die niet wil spreken van een rotseizoenen en een kloteweek.

'De trainer koos ervoor om met Locadia een frisse jongen in te brengen. Hij is natuurlijk goed bezig de laatste wedstrijden, dus dat is te begrijpen. Dan ga je gewoon keihard aan de slag. Voetballend ben ik nog steeds belangrijk voor het team, maar je wilt het nu in doelpunten en assists uitdrukken.'

'Het is niet zo als de voorgaande twee jaar. Natuurlijk baal je daar verschrikkelijk van. Als ik meer had gescoord en het team meer had gescoord, dan had je misschien een betere uitgangspositie kunnen neerzetten in de eerste seizoenshelft.'

Reageer op Luuk de Jong: 'Het is niet meer zoals de afgelopen twee seizoenen'