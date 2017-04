PSV zonder Willems en Hendrix in duel tegen ADO Den Haag

PSV zal het in het uitduel moeten stellen zonder het duo, waar Cocu nog altijd vasthoudt dat de Eindhovenaren ergens om spelen. Willems heeft een hamstringblessure, terwijl Hendrix donderdag geblesseerd afhaakte op de training.

De blessure van Hendrix blijft nog onduidelijk, 'Ik vind het erg jammer voor het team en voor hemzelf, Jorrit kwam er echt weer aan, hij manifesteerde zich goed. Hopelijk is hij er enkel deze week niet bij,' aldus Cocu.

Op het wekelijkse perspraatje vrijdags liet Cocu weten dat PSV goed speelde in het laatste thuisduel tegen Willem II, deze lijn moet worden voortgezet. 'Als je kijkt hoe we spelen, denk ik dat we goede stappen hebben gezet die we een vervolg moeten geven.'

ADO lijkt bijna zeker van lijfsbehoudt, maar heeft nog enkele puntjes nodig. Cocu is daarvan om de hoogte en dat de tegenstander niet onderschat moet worden, 'Van de buitenkant is moeilijk te beoordelen hoe dat komt. Wat je wel ziet is dat de trainer vasthoudt aan dezelfde patronen: een herkenbaar team dat opteert in een ongewijzigde tactiek. Dat is vaak een voorwaarde voor goede prestaties.'

Cocu blijft vasthouden dat het nog niet is gespeeld dit seizoen, 'We hebben zeker nog iets om voor te strijden. We spelen thuis nog tegen Ajax en kunnen dichterbij komen.' Volgende week zondag komt Ajax naar Eindhoven.

