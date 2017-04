Feyenoorder Botteghin: 'Laat FC Utrecht maar komen'

Volgens Botteghin moet Feyenoord zich niet anders voordoen dan anders, 'We staan al het hele seizoen bovenaan, dus waarom zou je dan nu ineens andere dingen doen?'

Wel lijkt er lichte spanning bij de koploper te zijn, 'Dat lijkt me logisch, we hebben nog vier wedstrijden te gaan, vier finales op weg naar echt iets tastbaars. Dat leeft in de groep. We zijn juist blij dat we in deze situatie zitten, we hebben een goede trainingsweek achter de rug en zijn klaar voor FC Utrecht.'

FC Utrecht komt dit weekend op bezoek, de ploeg in vorm. 'Ze hebben ook een goede ploeg', weet Botteghin, 'maar we spelen thuis en De Kuip, ja dat is toch iets anders.' Zondag om 14.30u wordt voor Feyenoord de 31e speelronde afgetrapt.

