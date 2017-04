Wenger: 'Overmars geen kandidaat om naar Arsenal te komen'

Overmars maakte al bekend dat hij zich gestreeld voelde door Arsenal, maar Wenger voelt niks voor de komst van Overmars. Directeur voetbalzaken is de rol die Overmars momenteel bij Ajax vervult, die hij ook bij Arsenal zou kunnen gaan invullen.

'Ik zou het mooi vinden als Overmars komt, maar hij is al directeur bij Ajax. Ik weet zeker dat er genoeg andere kandidaten zijn voor deze functie. Daar maak ik me dus geen zorgen over. Voetbal gaat voor mij om de spelers die ik kan opstellen. Verder heb ik geen zin om over dingen buiten het veld na te denken,' laat Wenger weten in gesprek met de Engelse pers.

Het aankoopbeleid van Arsenal is al jaren onder de maat, de komst van Overmars zou daar verandering in moeten brengen.

