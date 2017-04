Borussia Dortmund speler Bartra binnen vier weken terug

Marc Bartra raakte tijdens de explosie bij de bus gewond aan zijn hand en werd diezelfde avond nog geopereerd aan zijn hand. Naar verwachting zal hij vier weken herstel nodig hebben liet trainer Tuchel donderdagmiddag weten. 'Marc zou het liefst zaterdag natuurlijk al weer spelen. Maar het gaat ongeveer vier weken duren voordat hij terug is,' liet Tuchel donderdag weten in een officiele persconferentie.

Een dag later verloor Borussia Dortmund met 2-3 in eigen huis van AS Monaco, waar het dinsdag al voor de return staat in Monaco waar het de halve finale plek moet zien veilig te stellen.

