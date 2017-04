Feyenoord en Karsdorp nog jaartje langer met elkaar door

Van Geel is zeer te spreken over de ontwikkelingen van de back van Feyenoord, die nu dus tot medio 2021 aan de club verbonden is. 'De beloning in de vorm van dit vernieuwde en verbeterde contract heeft hij zelf afgedwongen. We zijn blij dat Rick zelf ook voldoende perspectief ziet bij Feyenoord en dat bevestigt met het tekenen van dit contract,' laat Van Geel weten op de clubwebsite.

Het officiele debuut van Karsdorp was in 2015 bij Feyenoord, waar hij al 77 keer in actie kwam.

