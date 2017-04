Financieel goed nieuws voor AZ na terugkopen AFAS Stadion

De Algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ is erg verheugd met het nieuws dat de club het eigen stadion weer in beheer heeft, hij noemt het een historische gebeurtenis. 'Door de inspanningen van Dirk Scheringa is dit fantastische stadion in 2006 verrezen. Daarna heeft een groep ondernemers met een groot AZ-hart de club door een moeilijke fase geholpen door het stadion te kopen.'

De afgelopen zeven seizoenen wist AZ het stadion te huren van sponsors en bedrijven, maar het heeft nu weer het eigen stadion, de grond erom en de parkeerplaatsen in eigen bezit. 'Richting de toekomst kunnen we hierdoor structureel met een betere exploitatie werken. We zijn dan ook zeer verheugd dat de club en stadion weer één zijn. Er zijn niet veel clubs die kunnen zeggen dat ze hun stadion in eigen beheer hebben. Ik kan me voorstellen dat dat een bepaalde trots gaat geven.'

