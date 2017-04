Vanavond staat voor Ajax het kwartfinale op het programma, heen heenduel tegen het Duitse Schalke04 is de eerste horde op weg naar. 'Ja, we zijn doorgedrongen tot een fase waar wij nog nooit zijn geweest. Dat voelt goed, kan ik je verzekeren. Het zijn tegen Schalke ook niet zomaar een paar wedstrijden. Het zijn écht grote wedstrijden.'

De aanvoerder van Ajax heeft dan ook al het vertrouwen dat het tweeluik met Schalke 04 goed kan worden afgesloten. 'In deze fase van het toernooi is alles mogelijk. Ik denk dat we een kans hebben om de finale te halen. Dan zullen we in ieder geval Schalke moeten uitschakelen. We zullen er twee keer écht moeten staan.'

'We kunnen wel dromen van een finale, maar als we er tegen Schalke uit vliegen, dan hebben we niet eens de halve finale gehaald. We zullen Schalke zeker niet onderschatten, ze hebben een goede ploeg. Maar het is ook weer geen Real Madrid.'

Reageer op Ajax aanvoerder Klaassen: 'Finale halen is gewoon mogelijk'