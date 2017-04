Genk directeur: 'Willen graag Ajax loten in halve finale EL'

Genk directeur Patrick Jenssens heeft al berekend hoe hij het Genk het best naar de finale kan komen. Genk treft vanavond Celta de Vigo, een oppponent uit de groepsfase van Ajax, maar liever had hij de Amsterdammers geloot. 'Het wordt niet makkelijk, zeker niet. Maar in de volgende ronde willen we Ajax loten. Wij denken dat we daar een serieuze kans tegen maken. We willen Nederlandse clubs niet langer ontlopen.'

Volgens Jenssens zijn de Belgen al verder wat betreft de Eredivisie, 'De competitie is bij ons sterker, in elk geval sterker dan in Nederland als geheel. Ja natuurlijk heb je de drie grote clubs Feyenoord, Ajax en PSV die qua historie en stadion groter zijn welke Belgische club dan ook,' gaat hij verder.

'Dat soort clubs hebben we hier niet, maar elke belangrijke ploeg in België is in staat om die drie clubs te verslaan.' Genk moet de horde Celta de Vigo nemen om de finale te bewerkstelligen. Jenssens is positief gestemd, 'Ons team speelt, met de huidige coach (Albert Stuivenberg, red.), het voetbal dat we graag willen spelen. We hebben niet meer één speler die er bovenuit steekt zoals Kevin De Bruyne vroeger of Leon Bailey. Maar ons team is jong en speelt als geheel.'

