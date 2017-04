Ronaldo doorbreekt magische grens van 100 Europese treffers

Ronaldo is hiermee de eerste speler die als eerst 100 Europese treffers achter zijn naam mag noteren, en de teller tikt gewoon door. 'Het is een eer om deze mijlpaal te bereiken. En om dat te doen tegen een grootse club als Bayern maakt het alleen maar mooier,' liet Ronaldo weten tegenover de UEFA na afloop van het gewonnen Champions League duel tegen Bayern Munchen.

Ronaldo mag dan al 32 jaar zijn, maar het is nog niet gedaan met de pret laat hij zelf weten. 'Ik heb enkele radicale veranderingen doorgevoerd in mijn trainingsregime om in deze fase van het seizoen in de best mogelijke conditie te zijn. Afgelopen jaren zat ik tegen mijn limiet aan en had ik wat kleine blessures. Nu heb ik hard gewerkt met een fitnesstrainer om klaar te zijn voor de laatste twee maanden van het seizoen.'

Volgende week is de return van het kwartfinale duel tegen Bayern Munchen, waar Ronaldo denkt dat het nog niet is gedaan en Bayern nog zeker kans houdt op een vervolg in het toernooi. 'e hadden in de eerste helft een tweede goal kunnen maken uit de strafschop. Voetbal is een verrassingspakket en in vijf minuten kan alles er anders uitzien. Ze hebben een fantastische ploeg. Het zal een lastige return worden.'

