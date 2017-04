Dybala reageert op transfergeruchten: 'Ik blijf gewoon bij Juve'

De geruchtenstroom begon direct weer de kop op te steken over een eventueel vertrek van Dybala, maar de spits heeft dat op de correcte manier de kop ingedrukt. De Argentijn wist deze week zijn contract tot medio 2022 te verlengen en verlengt hiermee het hoofdstuk Juventus.

Waar het contract van de Argentijn in eerste instantie tot 2020 doorliep, is zijn contractverlenging dus een einde aan de geruchtenstroom die was ontstaan. Real Madrid zou zijn nieuwe club worden, maar daar komt dus helemaal niets van in.

Juventus nam Dybale over van Palermo twee seizoenen geleden, de Argentijn was vorig seizoen goed voor 19 treffers en won met Juventus de Italiaanse titel, dit seizoen staat de teller pas op 9 goals, maar de titel lijkt opnieuw te worden binnengehaald.

