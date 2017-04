UEFA snapt gemopper Borussia Dortmund niet, 'contact is geweest'

Maar de UEFA slaat hierop direct terug, nadat Tuchel na de nederlaag het volgende liet weten: 'We hoorden via een sms-je dat de UEFA dat had besloten. Iemand in Zwitserland heeft zomaar besloten dat wij moesten voetballen. Terwijl wij graag meer tijd hadden gehad om te verwerken wat er gebeurd is,' doelde Tuchel op de situatie van dinsdagavond.

De UEFA ontkent dat het op eigen zeggen het duel heeft verplaatst zonder te communiceren met de club, 'De beslissing om de wedstrijd op woensdag 18.45 uur te laten beginnen was dinsdagavond genomen met volledige instemming van de clubs en de autoriteiten', meldt de Europese voetbalbond in een verklaring. 'Woensdag hadden we voortdurend contact met alle partijen en we ontvingen geen informatie die erop wees dat een van beide clubs niet wilde spelen.'

