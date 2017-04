Cristiano Ronaldo tekende na rust voor beide Madrileense doelpunten, waar Bayern München zichzelf niet was en het verlies met lede ogen moest slikken. Arjen Robben miste overtuiging bij zijn ploeg, 'Dat is vreemd en jammer. Normaal zijn we agressiever naar voren, spelen we met meer beweging en meer overtuiging. Dat ontbrak vandaag. Het is gek dat het ons overkomt. De laatste tien procent ontbrak en dat kan niet tegen Real Madrid.'

Ook was het besef bij Robben dat de eerste helft het duel al in het voordeel van Bayern had kunnen worden beslist, 'We waren de eerste helft de betere ploeg, je maakt goed de 1-0. We kregen een paar kansjes en één grote', refereerde de aanvaller aan de gemiste strafschop van Arturo Vidal. 'Anders ga je met 2-0 de rust in, dan sta je er heel anders voor.'

Martinez moest vroegtijdig naar binnen in het tweede bedrijf, daar waar de schade nog enigzins beperkt bleef voor Bayern. 'Vervolgens krijg je een rode kaart tegen een ploeg die dat heel goed kan uitspelen. Dan mag je nog van geluk spreken. Manuel Neuer houdt er nog een aantal heel goed uit.'

Toch denkt Robben dat Bayern zich kan revancheren in het terugduel volgende week, 'Het wordt zeker lastig. Maar we geven ons niet gewonnen. We beginnen in elk geval weer met elf. Als het scenario weer is dat je als eerste een doelpunt maakt, is het zeker nog mogelijk.'

Reageer op Bayern Munchen was niet zichzelf tegen Real, 'Het overkwam ons'