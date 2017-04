Dortmund speler Sahin: 'Het had allemaal veer erger kunnen aflopen'

Woensdag werd het duel alsnog ingehaald, twee uur vroeger dan normaliter werd het duel alsnog afgetrapt in het Signal Iduna Park. Dortmund was nog niet geheel bij de les en ging met 2-3 ten onder in eigen huis, waar het nu in de return minimaal een keer moet scoren om kans op de halve finale te behouden.

'Het is verschrikkelijk wat gisteren gebeurd is. Toen ik 's avonds laat mijn vrouw en zoontje weer zag, besefte ik pas hoeveel mazzel ik gehad heb,' liet Sahin in tranen weten na afloop van het duel. 'Ik heb vaak aanslagen op tv gezien. Dan is het ook dichtbij, maar tegelijkertijd ook ver weg. Na gisteren weet ik hoe verschrikkelijk zoiets is.'

'Natuurlijk verdienen wij als voetballers veel geld, we houden van het spelletje. Maar we zijn ook maar mensen. De gezichten van mijn ploeggenoten na de ontploffing zal ik nooit vergeten. Hoe Marcel Schmelzer keek... Hoe Marc Bartra op de grond lag... Het was ongelooflijk. Ik vind het moeilijk om erover te praten, om de juiste woorden te vinden.'

Trainer Tuchel liet zich uit over het feit dat de UEFA besloot het duel al binnen 24 uur in te halen en tekent beklag aan bij de bond.

