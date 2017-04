Ajacied Sanchez in beeld bij Catalaans FC Barcelona

Davinson Sánchez kwam afgelopen zomer naar het Amsterdamse Ajax, waar hij zichzelf in de kijker heeft weten te spelen. Nu lijkt het gerucht opnieuw de kop op te duiken dat FC Barcelona zijn volgende bestemming lijkt te worden. 'Tsja, Barcelona. Dat zo'n club met je in verband wordt gebracht, dat voelt als een grote eer,' reageert Sanchez zelf in gesprek met VI.

'Toch houd ik me er verder totaal niet mee bezig. Ajax staat voorop, helemaal in deze drukke weken. We zijn nog in twee competities actief en daarin wil ik prijzen winnen. Met Atlético Nacional heb ik vorig jaar nog mogen ervaren hoe mooi dat is,' doelt hij op het winnen van de Copa Libertados.

Of Sanchez denkt snel te vertrekken bij Ajax, laat hij weten: 'Ik ben hier pas net, wil nog van grote waarde zijn voor de club, alvorens de volgende stap te maken.' Dit seizoen speelde hij 38 officiele duels, waarin hij tot 5 doelpunten kwam.

