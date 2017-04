Feyenoord ziet El Ahmadi, Kongolo en Jørgensen terug op trainingsveld

Het lijkt erop dat het drietal spelers tijdig fit is voor het treffen met FC Utrecht aankomend weekend, waar alleen El Ahmadi woensdagochtend nog een individueel programma afwerkte op Varkenoord.

Jørgensen en Kongolo trainde al wel mee met de groep, waar de Deen sinds het treffen met Ajax aan de kant staat. Tijdens de warming up in de Arena kreeg hij last van een beknelde zenuw in de rug, waardoor de Klassieker al vroeg voor hem ten einde was.

Kongolo is al langer uit de roulatie door een bovenbeenblessure, maar verwacht wordt dat ook hij het duel met de Domstedelingen zal halen.

