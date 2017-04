Arsenal wil Overmars overnemen van Ajax

De technisch directeur van Ajax staat in de belangstelling van The Gunners, die hun peilen hebben gericht op de Nederlander. Het lijkt bij Arsenal alleen maar slechter te gaan, als het zo doorgaat grijpen The Gunners naar een CL ticket en is dat voor het eerst sinds 1997.

Van 1997 tot en met 2000 stond Overmars onder contract bij The Gunners, waar hij onder leiding van Wenger een keer de landstitel, een keer de FA Cup en twee keer de Community Shield wist te winnen.

Omdat Arsenal een nieuwe spelersselectie bij elkaar moet gaan rapen aankomende zomer, lijkt Overmars de juiste man om de financiele ronslomp te gaan rechttrekken en de club naar nieuwe successen te leiden.

