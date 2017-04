De politie is op zoek naar een auto met een buitenlands kenteken, deze zou bij de aanslag betrokken zijn geweest. Ook is er een brief gevonden waarin de aanslag wordt opgeeist, de politie onderzoekt echter nog of de brief echt is of niet.

De aanslag zou gericht zijn geweest, en volgens BILD zou het gaan om bijzondere 'pijpbommen' die aan het hek waren gemonteerd waar de spelersbus van Borussia Dortmund langsreed.

De politie laat weten dat het een gerichte aanslag was en woordvoerder Gregor Lange laat weten dat het zou gaan om drie explosies. De spelersbus die van het hotel onderweg was naar het stadion werd opgeschudt door bommen die afgingen, waarin ruiten sneuvelde en verdediger Bartra uit voorzorg naar het ziekenhuis werd gebracht.

Bartra zou inmiddels aan zijn hand zijn geopereerd omdat er een botje in zijn hand zou zijn gebroken door de rondvliegende scherven ruit. De wedstrijd van dinsdagavond is afgelast, woensdag 12 april om 18.45u wordt de wedstrijd opnieuw ingepland.

Beide elftallen krijgen extra beveiliging, 'We zullen er alles aan doen wat er in onze mogelijkheid ligt om er voor te zorgen dat de wedstrijd veilig zal verlopen,' aldus een woordvoerder.

Reageer op Gerichte aanslag op bus Borussia Dortmund, actie opgeeist in brief