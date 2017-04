Opnieuw zware vernedering FC Barcelona door Juventus

Waar FC Barcelona de snelste tegengoal ooit kreeg in de Champions League, na 7 minuten was Dybale al trefzeker voor Juventus. FC Barcelona lijkt nog niet genoeg wakker, Juventus kan overeind blijven en is defensief de Catalaanse grootmacht de baas.

Juventus speelt in de 4-1-4-1 formatie, waar FC Barcelona met het 3-4-3 systeem niet lijkt te kunnen opboksen. Pas na 20 minuten is de eerste kans voor Messi, die oog in oog het duel verliest van Buffon. Aan de andere kant in het dan wel raak, opnieuw Dybale die vanaf de 16 uithaalt en de zorgen bij FC Barcelona vergroot.

Het lijkt erop dat Messi snel aan de andere kant orde op zaken stelt, maar het doelpunt van de Argentijn wordt afgekeurd omdat er een overtreding aan vooraf gaat en de Argentijn tevens buitenspel wordt gevlagd.

Juventus lijkt de teugels weer iets meer aan te trekken, maar voor rust wordt er niet meer gescoord. FC Barcelona heeft in de rust gewisseld en Matthieu achtergelaten voor Gomes. Het tweede bedrijf begint vanaf beide kanten goed, het spel goflt aardig op en neer.

Gonzalo Higuain kan twee kansen niet verzilveren, waarna Chellieni wel raak weet te koppen uit een corner en Juventus op een 3-0 zet. De frustratie is te zien bij de spelers van FC Barcelona, waar Suarez en Iniesta geel krijgen. Twintig minuten voor tijd heeft Suarez de grootste kans, maar hij schiet voorlangs.

Chiellieni maakt hands in de 16, maar de scheidsrechter ziet het niet en ontneemt FC Barcelona een strafschop. Barcelona begint het slotoffensief, maar staat nog steeds met 3-0 achter. Verschillende kansen nog voor de Catalanen, maar het duel wordt in een 3-0 afgefloten en Juventus wint. De Catalanen zullen in het returnduel volgende week met opnieuw een stunt moeten komen.

