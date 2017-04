Fernado Arrabal gaat Jorritsma als teammanager opvolgen bij KNVB

Jorritsma blijft tot 1 december actief bij de KNVB, zodat Fernado Arrabal alle tijd krijgt om ingewerkt te worden. Fernado Arrabal is al langer actief binnen de KNVB, sinds 2001 werkt hij voor de voetbalbond waar hij al team manager was bij Jong Oranje.

Waar Jorritsma al sinds 1996 actief is binnen de KNVB, zou hij in eerste instantie pas na het WK in Rusland afscheid hebben genomen. Maar in goed overleg mag hij na zijn contractverlenging na het ontslag van Blind alsnog eerder vertrekken nu zijn opvolger bekend is geworden.

