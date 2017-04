UPDATE: CL DUEL DORTMUND - MONACO AFGELAST DOOR EXPLOSIE

De explosie vond plaats op het moment dat de selectie van BVB afreisde naar het stadion op weg naar de Champions League wedstrijd. De explosie heeft meerdere ruiten doen sneuvelen en Marc Bartra zou gewond zijn geraakt. De speler is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft het nieuws bevestigd, of het Champions League duel doorgang vindt is nog maar de vraag!

UPDATE: OM HALF 9 WORDT ER GEKEKEN OF HET DUEL DOORGANG KRIJGT, POLITIE BEVESTIGD MEERDERE EXPLOSIES DOOR VUURWERKBOMMEN!

UPDATE II: DE WEDSTRIJD TUSSEN BORUSSIA DORTMUND EN AS MONACO IN D HEENWEDSTRIJD VAN DE CL KWARTFINALE IS AFGELAST. WOENSDAG 12 APRIL WORDT DE WEDSTRIJD INGEHAALD

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 april 2017

Entscheidung über mögliche Spielabsage/-neuansetzung fällt um 20.30 Uhr. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 april 2017

