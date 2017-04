Er stak een enorme storm van kritiek op aan het adres van Gijs de Jong toen hij liet weten dat Feyenoord de landstitel moest gaan pakken dit seizoen. Je zou zeggen dat men daarvan heeft geleerd, maar Hans van Breukelen is hardleers zo blijkt.

De man die verantwoordelijk is voor de technische zaken binnen de KNVB liet zich uit over de aanstaande kampioen van de Eredivisie, 'In mijn rol kan ik dit niet zeggen, maar ik doe het toch. Eric Gudde en Martin van Geel, wat hebben die niet allemaal over zich heen gekregen. Ze zijn op een schandalige wijze behandeld. Daarom gun ik het Feyenoord. En voor Dirk Kuijt.'

Reageer op KNVB technisch directeur Van Breukelen gunt Feyenoord titel