PSV doelman Pasveer: 'Wil eerste keeper worden, Heerenveen niet aan de orde'

De doelman zou komende zomer eieren voor zijn geld kunnen kiezen en naar SC Heerenveen kunnen vertrekken, maar de reservedoelman wil graag slagen bij PSV en wachten op zijn kans. Mogelijk dat Jeroen Zoet komende zomer vertrekt, wat zijn toekomst nog onduidelijk houdt.

Pasveer heeft nog een doorlopend contract bij PSV tot medio 2018, waar buitenom de Friezen ook FC Twente om het vinkentouw zit om Pasveer in te lijven. ',Ik heb het verhaal over Heerenveen inderdaad gelezen, maar wij hebben hier formeel niets over gehoord,' laat de zaakwaarnemer van Pasveer weten.

'Het is op dit moment erg vroeg, maar Remko heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag eerste keeper bij PSV wil worden. Deze zomer zal duidelijk worden wat de plannen van PSV en Jeroen Zoet zijn en hoe het dan verder gaat,' aldus Karel Jansen.

