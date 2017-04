F-side Ajax mogelijk op de schop vanaf volgend seizoen

In de vakken 125 tot en met 129 (F side), moet vanaf volgend seizoen mogelijk een bezoerksrecht worden aangedaan. Daarbij moet je minimaal de helft van de thuiswedtrijden (12) aanwezig zijn geweest, om je recht op je stoel voor volgend seizoen te mogen behouden.

Nieuws - Voorstel ingediend: minimaal 12 duels bijwonen op de F-side https://t.co/kIKRhhJgR0 #ajax pic.twitter.com/U6f2i3ZfAH — Ajax Life (@ajaxlife) 11 april 2017

'Het is niet erg als je af en toe een wedstrijd mist, maar het moet niet zo zijn dat dit vaker voorkomt. Dat lijkt me ook best logisch,' aldus een woordvoerder. De seizoenskaarthouders mogen vanaf volgend seizoen 5 thuisduels missen, waarbij het uitlenen van de kaart niet geldt als afwezigheid.

'Ajax neemt het plan in ieder geval in beraadt en zal kijken of het juridisch haalbaar is.' Op dit moment is de wachtlijst 10 jaar om bij Ajax op de F side een seizoenskaart te bemachtigen, Ajax wil dit gaan stimuleren.

