Van Oostveen: Situatie Oranje is zorgelijk voor Nederlands voetbal

Na de 0-2 nederlaag in en tegen Bulgarije, lijkt het voor Oranje schieronmogelijk om zich nog te kunnen gaan plaatsen voor het WK volgend jaar zomer in Frankrijk. Ook werd daarbij bondscoach Blind de laan uitgestuurd, waar Oranje nu zonder bondscoach zit.

'Ik vind het zorgelijk. We zeiden in 2014 niet voor niets dat we met elkaar moesten toewerken naar de toekomst. We hebben het symposium gehad en dat is omgezet in nieuw beleid, maar dat kost tijd. Ik begrijp goed dat er goed naar de structuur wordt gekeken en daarna pas de poppetjes worden bepaald. Ik wil niet over mijn graf heen regeren. Het had sneller gemogen, maar ik vind het goed dat er een discussie plaatsvindt,' aldus Van Oostveen in gesprek met BNR.

Inmiddels gaan verschillende namen rond, maar wordt Van Gaal gezien als de beste naam. Van Oostveen liet weten over Van Gaal, 'Toen ik hem aanstelde als bondscoach, verklaarde iedereen mij voor gek. Maar hij is een van de beste bondscoaches.'

