Voorbeschouwing: Juventus - FC Barcelona (CL)

Welke ploeg zal vanavond de eerste stap richting de halve finale kunnen gaan zetten? In de finale van twee jaar geleden wordt vanavond in Turijn opnieuw een kleur gegeven.

Voor Juventus lijkt dit seizoen geen vuiltje aan de lucht, de landstitel kan niet meer worden misgelopen, waar afgelopen weekend ook de finale van de Coppa Italia werd bereikt. Juventus is dit seizoen dus nog in de race voor drie hoofdprijzen.

Of Allergri vasthoudt aan zijn vaste 4-3-3 opstelling of vanavond tegen FC Barcelona overgaat op een 5-3-2 opstelling met een extra verdediger, is nog maar de vraag. Met deze opstelling komt Juventus vanavond voor de dag: Buffon - Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanic - Cuadrado, Dybala, Mandzukic - Higuain.

GRAPHIC: Paulo Dybala vs Lionel Messi -- 12 of Dybala's 14 goals have been scored at home this season; will he add to that tonight? pic.twitter.com/3gOvGtWzlL — WhoScored.com (@WhoScored) 11 april 2017

FC Barcelona lijkt dit seizoen zo wispelturig als het maar zijn kan, afgelopen ronde werd er tegen PSG na een 4-0 nederlaag alsnog met 6-1 gewonnen in de return in een magische avond. De wederopstanding leek geboren, maar afgelopen weekend ging het tegen Malaga ook weer mis.

FC Barcelona is nog wel in de race voor drie prijzen dit seizoen, maar de titelprolongatie zal nog een hele klus worden. De Copa kan dan nog wel binnen worden gehaald, maar dat wordt gezien als troostprijs. Vanavond gaat het om de knikkers en moet FC Barcelona de halve finale zien te bereiken tegen Juventus.

Luis Enrique komt met deze opstelling voor de proppen: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Rakitic, Mascherano, Iniesta - Messi, Suarez, Neymar. (Arda, Vidal en Rafinha zijn geblesseerd).

Barcelona​ and Juventus​ meet for the first time since that 2015 #UCL final.



Who wll come out on top? #LaysUnited pic.twitter.com/zbKHoy8L4B — Champions League (@ChampionsLeague) 11 april 2017

