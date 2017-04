In het Signal Iduna park treft het Duitse Borussia Dortmund de Franse koploper AS Monaco. Beide teams zijn in staat om er een boeiende en doelpuntrijke avond van te gaan maken.

Afgelopen weekend was het voor BVB een pijnlijke nederlaag tegen de Duitse grootmacht en recordkampioen Bayern Munchen. Een 4-1 nederlaag, maar ook een kanttekening dat er toen vele spelers afwezig waren door blessureleed. Vanavond beschikt Dortmund wel over een fitte selectie en beloofd het een spektakelstuk te worden in eigen huis.

De droom van Dortmund is nog steeds het bereiken van de finale, al is tegenstander AS Monaco zo niet de eerste zware ploeg waar je rekening mee houdt. Toch is Tuchel op zijn hoede, 'Het is een gevaarlijke tegenstander, ze hebben niet voor niks veel spelers die ook al voor de nationale ploeg zijn opgeroepen. Ik denk dat alle acht overgebleven teams de Champions League kunnen winnen, dat maakt het extra zwaar.'

Opstelling BVB: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer - Weigl - Dembelé, Kagawa, Guerreiro, Pulisic - Aubameyang (blessures Schurrle en Gotze).

AS Monaco is misschien wel DE verrassing dit seizoen, de ploeg staat aan kop in de Franse Ligue1 en doet het ook nog eens goed in Europa. In de vorige ronde werd er een stunt neergezet door Man. City na een 3-1 nederlaag met 5-3 alsnog uit te schakelen in het grote toernooi.

Afgelopen weekend wist AS Monaco wel te winnen, met 1-0 werd het zegegevierd op Angers. De doelpuntenmaker Falcao is dit seizoen niet te houden, dus Dortmund is gewaarschuwd. AS Monaco beschikt over een vrijwel fitte selectie, wat dit als opstelling geeft:

Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Mendy - Fabinho, Joao Moutinho - Bernardo Silva, Lemar - Mbappé, Falcao. (Sidibe en Boschilla zijn geblesseerd).

Reageer op Voorbeschouwing: Dortmund - AS Monaco (inhaaldata 18:45u)