Ajacied Viergever lijkt te kunnen rekenen op verlenging contract

Het contract van Viergever loopt door tot medio 2018 bij Ajax, waar de Amsterdammers dit seizoen of moeten verlengen of een andere werkgever voor hem moeten gaan zoeken. 'Het vertrouwen van de trainer is er wel, van de club nog niet. Tenminste, niet in de vorm van een mogelijk nieuw contract. Ik wacht wel af,' laat de verdediger weten in gesprek met VI.

Viergever lijkt met zijn hoofd nog niet bezig met volgend seizoen, 'We zijn de eerste volle week uitstekend doorgekomen,' laat hij weten. Deze week staat het treffen met Europa League tegenstander Schalke op het programma, waar aankomend weekend het duel met SC Heerenveen wacht.

'Waar we tegen Feyenoord en AZ ook goed begonnen, maar niet ruim afstand namen, was dat in Nijmegen wel het geval. Daardoor konden we de wedstrijd na rust zonder al te veel moeite uitspelen,' sluit Viergever af.

