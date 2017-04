Tim Krul praat niet over toekomst: 'Eerst AZ, dan zien we wel verder'

Waar de Nederlandse goalie volgend seizoen keept, blijft nog onduidelijk. Krul zelf wil nog niet praten over zijn toekomst en richt zich nog op de laatste vier competitieduels met AZ.

Waar Krul nog wel onder de lat staat bij AZ en in de basis mag beginnen van trainer V.d Brom, loopt zijn huurcontract aan het eind van het seizoen af. Op de clubwebsite laat hij weten nog niet bezig te zijn met volgend seizoen.

'Ik heb nog een contract voor een jaar in Newcastle, maar ik focus me op dit moment liever op de komende wedstrijden met AZ. Dat is hoe het nu zit. Ik heb regelmatig contact met Rafael Benitez. Hij houdt alles goed in de gaten en dat is voor mij een extra motivatie om wedstrijden te winnen. Ik hoop dat Newcastle promoveert. Ik probeer iedere wedstrijd van ze te kijken en dan zit ik als supporter voor de televisie.'

