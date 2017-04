De kritiek op coach Wenger was er al en de druk zal alleen maar verder toenemen na deze afgang. De Franse coach zelf heeft nog niet nagedacht over zijn toekomst of een eventueel vertrek, maar de fans schreeuwen moord en brand.

De Franse oefenmeester begrijpt de onvrede bij de aanhang, 'De fans komen naar onze wedstrijden om ons te zien winnen. Ik begrijp dat ze ontevreden zijn. Iedere nederlaag is een teleurstelling. Ik heb nu meer dan duizend wedstrijden als coach langs de lijn gestaan en hier zijn we niet aan gewend. We moeten ons zorgen maken. Helaas is het nu gebeurd en moeten we zo snel mogelijk reageren. We kunnen dit niet accepteren,'

'Ik wil deze nederlaag rechtzetten, maar het draait niet om mij. Het gaat erom dat we een belangrijke wedstrijd hebben verloren en dat we ons moeten herstellen. Het wordt nu lastig om in de top vier te eindigen,' sloot Wenger af tegenover Sky Sports.

Reageer op Wenger na afstraffing tegen Crystal Palace: 'Zorgen zijn hoog'